Работники полиции зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в районе с. Рассоха обнаружили трех жителей Иванковского района, которые собрали в чернобыльском лесу около 40 литров ягод.

"Чернику, которая была изъята, нарушители собирали, скорее всего, для продажи. Ягоды направлены на соответствующую экспертизу, по результатам которой специалисты определят уровень радиации в них", - сообщает пресс-служба полиции Украины в Киевской области в пятницу.

В информации отмечается, что за незаконное проникновение в зону отчуждения на данных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фото: facebook.com/pol.kievregion/

По факту перемещения лесных ягод за пределы зоны отчуждения открыто уголовное производство по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины "Нарушение требований режима радиационной безопасности". Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (1 минимум – 17 грн) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщала "Cтрана", ранее патруль поймал мужчину, который собрал ведро черники в Чернобыльской зоне.

Мы писали, что на стихийных рынках Киева продают радиоактивную чернику.