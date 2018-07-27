В субботу, 28 июля, в Киеве облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29 градусов Такой прогноз сделал Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами, ветер восточный, 5-10 м/с. В Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях местами шквалы 15-20 м/с, днем местами град. Температура воздуха ночью +14...+20 градусов, днем +23...+30 градусов.

В Карпатах кратковременные дожди с грозами, местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +10...+15 градусов, днем +14...+19 градусов. В Моршине кратковременные дожди с грозами, температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов. В Трускавце кратковременные дожди с грозами, температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов. В Сваляве кратковременные дожди с грозами, температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+20 градусов, днем +24...+30 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами, ветер восточный, 5-10 м/с.

В Днепропетровской области местами шквалы 15-20 м/с, днем местами град. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, днем +25...+31 градус. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, днем +28...+33 градуса. На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами, ветер восточный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua/

В Одесской, Херсонской и Запорожской областях местами шквалы 15-20 м/с, днем местами град. Температура воздуха ночью +17...+23 градуса, днем +25...+32 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градуса, днем +25...+30 градусов.

В Ялте кратковременные дожди с грозами. Температура ночью +20...+22 градуса, днем +27...+29 градусов. 27 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+28 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.

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