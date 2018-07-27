Группа поддержки Ильи Кивы на контрмитинге под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры состояла из действующих сотрудников Национальной полиции Украины. Об этом на своей странице в соцсети написала автор и ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

Фото: facebook.com

"Нам удалось собрать доказательства, группа поддержки Ильи Киви прошлой неделе на контрмитинге под САП состояла из действующих работников Национальной полиции Украины. Мы их идентифицировали и установили их личности (фамилии и должности - по ссылке).

Вдумайтесь, подчиненные Авакова, наделенные гражданами властью и полномочиями - участвуют в акциях, агитируя против НАБУ, расследующей производства против сына министра.

Разве это не использование административного ресурса? Служебного положения?

Уже не говоря о том, что закон о Нацполиции обязывает полицейских быть политически нейтральными, они просто не могут принимать участие в акциях под какими флагами и лозунгами", - написала Седлецкая.