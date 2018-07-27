На митинге против НАБУ под зданием САП были замечены действующие сотрудники Нацполиции
Группа поддержки Ильи Кивы на контрмитинге под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры состояла из действующих сотрудников Национальной полиции Украины. Об этом на своей странице в соцсети написала автор и ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая.
Фото: facebook.com
"Нам удалось собрать доказательства, группа поддержки Ильи Киви прошлой неделе на контрмитинге под САП состояла из действующих работников Национальной полиции Украины. Мы их идентифицировали и установили их личности (фамилии и должности - по ссылке).
Вдумайтесь, подчиненные Авакова, наделенные гражданами властью и полномочиями - участвуют в акциях, агитируя против НАБУ, расследующей производства против сына министра.
Разве это не использование административного ресурса? Служебного положения?
Уже не говоря о том, что закон о Нацполиции обязывает полицейских быть политически нейтральными, они просто не могут принимать участие в акциях под какими флагами и лозунгами", - написала Седлецкая.