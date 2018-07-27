Ситуация вокруг Крестного хода в Киеве была спокойно и контролируемой, обнаружения запрещенных вещей на фильтрационных пунктах и ​​провокаций не зафиксировано.

В Крестном ходе приняли участие около 20 тысяч человек. Об этом сообщает официальный сайт МВД Украины.

"По нашим данным участие в мероприятии УПЦ Московского патриархата по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины в Киеве приняли около 20 000. На местах работали пять тысяч полицейских, нацгвардейцев и специалистов ДСНС", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Фото: http://mvs.gov.ua

В тоже время по данным украинской православной церкви, в молебне и в Крестном ходе по случаю 1030-летия со Дня крещения Руси, который прошел в центре Киева, приняли участие не менее 200 тысяч человек.





Фото: Интер

Порядок во время шествия верующих по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины обеспечивали пять тысяч правоохранителей. Если верить официальной статистике полиции, то на одного полицейского приходилось по четыре верующих.

"В целом ситуация была спокойной и контролируемой. Личный состав выполнил все поставленные задачи. Был незначительный инцидент, когда трех человек задержали. Полиция среагировала соответствующим образом", - сказал Сергей Яровой.

Заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного упарвления полиции города Андрей Крищенко сообщил, что с задержанными была проведена профилактическая беседа.

Усиленные меры безопасности будут в столице еще и завтра, когда с Крестным ходом за единую поместную церковь пройдут верующие УПЦ Киевского патриархата. Количество привлеченных правоохранителей будет корректироваться в соответствии с количеством участников мероприятия.