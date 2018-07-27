Правоохранители задержали в Одессе группу воров-альпинистов, похитивших 24 миллиона гривень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Фото: facebook.com

"Благодаря слаженным действиям Одесских полицейских и при поддержке СБУ выявлена и ликвидирована группа элитных воров-альпинистов, ранее неоднократно судимых, выходцев из РФ, которые совершали кражи личного имущества и разбой у граждан в Одессе. Задержаны "на горячем" после совершения кражи в размере 24 млн гривен", - написал в социальной сети полицейский.

Фото: facebook.com

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