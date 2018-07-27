Президент РФ Владимир Путин воздержался от комментариев по поводу референдума на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

"Я пока воздержусь от комментариев. Это очень тонкая и чувствительная сфера" - сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Он отметил, что эта тема требует дополнительного изучения и проработки.

Напомним, что в ходе саммита в Хельсинки 16 июля президент России предложил американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть идею референдума на востоке Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что конгрессмены США не хотят слушать речь Путина, о которой ничего не известно.

Также мы сообщали, что украинская сторона в Минске заявила, что референдума на Донбассе быть не может.