Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву, сообщает РИА Новости.

При этом российский лидер объявил, что у Трампа есть желание к дальнейшим встречам.

"Я тоже готов", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

По словам Путина, контакты с США продолжаются, вскоре возможны встречи на международном уровне.

"Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего, данных избирателям - американскому народу",- добавил президент.

Говоря о встречах с Трампом, Путин назвал их полезными.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча американского и российского президентов. В закрытом режиме они проговорили более двух часов. Оба лидера оценили переговоры положительно.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп и Путин договорились о разделе Косово.

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