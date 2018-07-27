В пятницу, 27 июля, не менее 200 тысяч людей приняли участие в молебне и в Крестном ходе по случаю 1030-летия со Дня крещения Руси, который прошел в центре Киева. Об этом "Стране" сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний.

Крестный ход начался на Владимирской горке, после чего его участники проследовали по улице Грушевского в сторону Киево-Печерской лавры.

Напомним, что во время Крестного хода верующие несли восемь мировых святынь, привезенных накануне в Киев: мощи святого равноапостольного князя Владимира; мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского; стопа апостола Андрея Первозванного; икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и Креста, на котором он был распят; икона Богородицы "Зимненская"; икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского); мощи великомученика Георгия Победоносца; икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.

Ранее "Страна" писала о том, что на Европейской площади митрополит Онуфрий отслужил молебен по Небесной сотне.

Также мы сообщали, что полиция задержала радикала во время Крестного хода в Киеве.