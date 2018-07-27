За красную карточку, которую защитник "Шахтера" Исмаили получил на 95-й минуте матча за Суперкубок Украины с "Динамо", контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ дисквалифицировал его на два матча. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Однако, игрок может сыграть с "Динамо".

Напомним, что в концовке матча с "Динамо" случилась потасовка между игроками, после которой судья матча Констатнин Труханов показал прямую красную карточку Исмаили и вторую желтую защитнику "Динамо" Бурде, которая также означала удаление, потому что стала второй. Арбитр в рапорте обозначил, что Исмаили получил красную карточку за агрессивное поведение.

Фото: facebook.com/ffukraine

Дисквалификация за удаление в Суперкубке распространяется на матчи чемпионата, поэтому Исмаили матч первого тура против "Десны" пропустил. По решению КДК ФФУ, Исмаили не сможет сыграть против "Арсенала" в чемпионате, но сможет выйти на поле в игре против "Динамо" в 3 туре.

"При рассмотрении дела Исмаили во внимание принято следующее. Во-первых, раньше подобных грубых нарушений у этого игрока не было. Во-вторых, противостояния "Динамо" и "Шахтера" являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах", - прокомментировал решение комитета глава КДК ФФУ Андрей Шумилов, пишет 112.ua.

Ранее "Страна" сообщала, что Исмаили подписал с "Шахтером" новый контракт, в котором гигантская сумма отступных.