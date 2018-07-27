Полиция задержала четырех участников кровавой драки, устроенной во время сессии Конотопского горсовета 26 июля.

Об этом сообщил в.и.о. начальника ГУНП в Сумской области Олег Григоров, передает пресс-служба полиции Сумской области.

По его словам, полиция будет ходатайствовать перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Другие 42 активных участника столкновений пока дают свои объяснения следователям.

Напомним, 26 июля в Конотопе состоялась 26 сессия городского совета, на которой рассматривали несколько актуальных для города вопросов. В течение сессии произошли многочисленные конфликты и словесные перепалки между сторонниками мэра и его оппонентами. Началась драка, в результате столкновений пострадали 12 полицейских и 9 гражданских лиц, из которых 1 депутат и 1 журналист.

В полицию поступило 39 обращений, все они внесены в систему Единого учета.

"Четыре человека задержаны в порядке ст.208 УПК, сегодня им будет объявлено о подозрении в совершении преступления, и мы будем ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщил он.

В полиции считают, что круг участников драки может расшириться, а отвечать должны все стороны.

Уже начато несколько производств, объединенных в одно по признакам ч. 4 ст. 296 (совершение групповых хулиганских действий с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение телесных повреждений работникам полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей, совершенное организованной группой) УКУ.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как в городском совете Конотопа подрались сторонники и враги мэра.

Также Кличко закрыл активистке рот рукой. Появились подробности утренней драки в Киевраде.