Мэр Киева Виталий Кличко назначил своими заместителями застройщика и депутата Киеврады Вячеслав Непопа и бывшего главу Подольского района Киева Валентина Мондриевского.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Вячеслав Непоп с 2002 года до настоящего времени директор коммунального предприятия по строительству жилых домов "Житлоинвестбуд - УКБ" КГГА, депутата Киеврады от фракции "Солидарность".

Фото: В. Непоп/kyivcity.gov.ua

Валентин Мондриевский с 2014 года возглавлял Подольскую райадминистрацию Киева.

По образованию он журналист, работал помощником нардепа Юрия Еханурова, в 2005 году возглавил управление информационной политики Днепропетровской обладминистрации. Через год стал руководителем пресс-службы Кабмина.

С 2007 по 2010 год работал помощником-консультантом министра обороны Юрия Еханурова.

Фото: В. Мондриевский /kyivcity.gov.ua

Ранее у Кличко в КГГА было пять замов: Дмитрий Давтян, Петр Пантелеев, Алексей Резников, Александр Спасибко, Анна Старостенко. Кроме этого, должность первого зампредседателя КГГА занимает Николай Поворозник.

Анна Старостенко находится в декретном отпуске, Валентин Мондриевский будет отвечать за ее серу - образование, культуру, охрану здоровья.

Напомним, что ранее Петр Порошенко уволил с должности главу Подольского района Киева Валентина Мондриевского. Вместо него был назначен Виктор Смирнов.

Также мы писали, что заместителем Виталия Кличко на посту киевского мэра в ближайшее время будет назначен известный столичный застройщик Вячеслав Непоп, который в столичном политикуме считается человеком экс-депутата-регионала Вадима Столара.