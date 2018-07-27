Лидером по числу поданных абитуриентами заявлений на поступление в 2018 году стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров, передают "Украинские новости".

В данное высшее учебное заведение было подано 37 994 заявления. Второе место по количеству заявлений на вступление занимает Львовский национальный университет имени Ивана Франко (35 764 заявления), третье - Национальный технический университет "Киевский политехнический институт" имени авиаконструктора Игоря Сикорского (33 324 заявления), четвертое - Национальный университет "Львовская политехника" (28 900 заявлений) и пятое - Киевский национальный торгово-экономический университет (28 126 заявлений).

Ранее "Страна" сообщала, что в Министерстве образования рассказали, какие заявления абитуриентов будут рассматривать в первую очередь.

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