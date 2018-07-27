Президент Петр Порошенко вернул в Верховную Раду закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что президент внес свои предложения и после того, как они будут учтены, он подпишет закон.

В частности законом вносятся изменения в законы Украины "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса" и "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", по которым специальные вагоны для перевозки зерна отнесены к технике и оборудованию для агропромышленного комплекса, на приобретение которых сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется государственная поддержка.

Глава государства напомнил, что Бюджетным кодексом Украины установлено, что в 2017 - 2021 годах ежегодный объем средств Госбюджета Украины, направляемых на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, составляет не менее 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве. В то же время 20% такой поддержки используется сельскохозяйственными товаропроизводителями на приобретение у отечественных производителей сельскохозяйственной техники и оборудования (2017 - 10%, 2018 - 15%). В Государственном бюджете Украины на 2018 год по программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" предусмотрено 945 млн гривен.

С 1 января 2018 компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям за приобретенные технику и оборудование предоставляется в размере 25% стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства.

Президент отметил, что государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей должно гарантировать развитие сельскохозяйственного производства с укреплением его материально-технической базы как основы обеспечения продовольственной безопасности государства, сохранение и увеличение рабочих мест в сельской местности, социальную направленность экономики. А эффективность и результативность такой поддержки требует справедливого распределения ограниченных бюджетных ресурсов в соответствии с объективными потребностями сельскохозяйственных товаропроизводителей для достижения максимального результата.

Глава государства также отметил, что большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей составляют фермерские хозяйства (75% от общего количества сельскохозяйственных предприятий), объем производства продукции растениеводства (11,2%) не являются, что объективно требует приобретения большинством из них специальных вагонов для перевозки зерна.

Следовательно, президент отметил, что предложенная законом государственная поддержка на частичное возмещение стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна не обеспечивает достижения социальных и экономических целей государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и нерационально расходованием бюджетных средств.

Несмотря на то, что стоимость специальных вагонов для перевозки зерна, а также значительные затраты, необходимые на их содержание и эксплуатацию и объемы продукции растениеводства собственного производства, претендовать на такую ​​государственную поддержку смогут преимущественно крупные сельскохозяйственные предприятия.

При таких обстоятельствах вводимая законом государственная поддержка на частичное возмещение стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна является несправедливой по отношению к большинству сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава государства отметил, что соответствующие изменения в законы Украины "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса" и "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" не могут быть поддержаны и предложил их исключить.

Также Порошенко подчеркнул, что этот закон является чрезвычайно важным и выразил поддержку необходимости введения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

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