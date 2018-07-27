Елена Зайцева, одна из обвиняемых в жутком харьковском ДТП, где погибли шесть человек и еще шесть получили ранения, во время занятий в автошколе не раз прогуливала уроки. Об этом сообщили в пресс-службе областной Нацполиции.

В ходе проверок следователи выяснили, что занятия прогуливали как сама Зайцева, так другие и ученики ее группы. Было открыто расследование по статье "служебная халатность".

Сейчас, кроме уголовной ответственности, автошколе грозит лишение государственной аккредитации. В рамках расследования выясняют, нарушало ли руководство курсов нормы законодательства.

Напомним, 18 октября на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

Ранее "Страна" сообщала, что суд оставил Зайцеву и Дронова за решеткой еще на два месяца.

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