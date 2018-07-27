Директор турнира Moscow River Cup, который проходит с 22 по 29 июля, Александр Островский рассказал, почему украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась участвовать в турнире. Об этом сообщает Sport.ua.



"На первом этапе в числе звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь", - заявил Островский и выразил сожаление.



"Мы бы хотели увидеть Элину, и в будущем также будем готовы ее здесь принять и обеспечить безопасность на самом высоком уровне. Ну а в этом году получилось так, как получилось", - добавил он.

Moscow River Cup заменил в календаре WTA соревнования в Бостаде (Швеция).

Ранее стало известно, что Элина Свитолина не внесла свою заявку на турнир Moscow River Cup. Ранее, после своего последнего визита в Россию на Кубок Кремля - 2016 спортсменка рассказывала об угрозах в свой адрес.

Напомним также, что первая ракетка Украины рассказала, как она мечтает и готовится выиграть турнир Большого Шлема.