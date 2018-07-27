Во время Крестного хода полиция задержала мужчину, который начал кричать "Слава Украине!" участникам шествия на Владимирской горке в Киеве.

На Владимирской горке возле Кабмина активист "Братства" начал кричать участникам Крестного хода "Слава Украине!" Его задержала полиция и силой усадила в бус. Как стало известно, это Алексей Середюк, который принимал участие в блокаде телеканала Newsone, а также в атаке на Десятинный монастырь.

Перед проведением крестного хода паломникам напомнили об отсутствии любой политической символики, а также попросили не поддаваться на провокации.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн с сегодняшнего крестного хода в Киеве 27 июля.

Как сообщала "Страна", утром в Киев прибыли 116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины. Полиция усилила меры безопасности.