В России драматург погиб на репетиции в театре, упав в оркестровую яму
В России после падения в оркестровую яму Дома культуры скончался драматург Гафур Каюмов. Это случилось в городе Арск, Республика Татарстан, сообщает "Татар-информ", ссылаясь на директора заведения Айрата Нурьязанова.
Инцидент произошел во время репетиции спектакля, который планировалось поставить на форуме организации татар
ских женщин "Ак калфак". Каюмов принимал участие в работе над постановкой.
Фото: islam-afisha.ru
"За кулисами во время репетиции он зачем-то поставил лестницу и полез в бытовое помещение к декорациям. В какой-то момент он сорвался и упал на 24-миллиметровые трубы, что стояли в углу. Одна из них пробила его тело насквозь", - рассказал дикектор Дома культуры.
В пресс-службе Минздрава Татарстана рассказали, что драматургу пробило легкое. Он скончался во время операции.
Каюмову было 59 лет. С 1990-го по 1997 год он служил в Татарском академическом театре. Его пьесы ставились в театрах Татарстана и Башкортостана. Он также сыграл одну из главных ролей в фильме 2005 года "Зулейха".
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