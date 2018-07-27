На востоке Германии вспыхнули лесные пожары. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Около населенного пункта Фихтенвальде, что под Потсдамом, всего в паре десятков километров от Берлина, пожар охватил сосновый лес. Площадь возгорания составила около 90 гектаров.

На данный момент к тушению привлечены примерно 200 пожарных, а также полицейский вертолет. Спасатели работают над тем, чтобы не позволить пожару перекинуться на жилые районы, однако власти федеральной земли Бранденбург призвали население Фихтенвальде приготовиться к возможной эвакуации.

Уточняется, что из-за пожара на дорогах возле Потсдама возникли многокилометровые пробки, а некоторые трассы были полностью перекрыты из-за задымления, в том числе для проезда пожарных машин.

Ситуация осложняется тем, что утром в пятницу, 27 июля, в зоне возгорания были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны. Из-за них уже произошло несколько небольших взрывов.

Второй пожар возник в районе Тельтов-Флеминг и охватил площадь 40 гектаров.

На данный момент не известно, что стало причиной возгорания.

Фото: twitter.com/PolizeiBB

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