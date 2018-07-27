Во время крестного хода ко Дню крещения Киевской Руси митрополит Киева и всей Украины Онуфрий отслужил молебен (литию) на Европейской площади по погибшим на Майдане в 2014 году. Также митрополит возложил цветы к памятнику.

После того, как верующие придут к Успенскому собору Киево-Печерской лавры, там начнется всенощное бдение.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн крестного хода 27 июля в Киеве.

Как сообщала "Страна", 116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины прибыли в Киев на Крестный ход, который проходит сегодня в центре столицы. Полиция усилила меры безопасности в центре Киева и на вокзалах.