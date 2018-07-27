Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн готов заявить на суде, что президент США, еще будучи кандидатом на этот пост, встречался с представителями России. Об этом сообщает DW.

По данным американских СМИ, Коэн заявил, что Трамп знал о встрече представителей своего предвыборного штаба с россиянами в июне 2016 года. Речь идет о встрече зятя Трампа Джареда Кушнера, Дональда Трампа-младшего и руководителя кампании Пола Манафорта с адвокатом Натальей Весельницкой, которая предположительно предлагала помощь кандидату в президенты от правительства РФ.

Сам глава Белого дома, его адвокаты и представители администрации неоднократно опровергали, что Дональд Трамп знал об этом разговоре. Но, по информации CNN и NBC, Майкл Коэн, который сейчас фигурирует в расследовании о российском вмешательстве в выборы, утверждает, что слышал, как сын Трампа рассказывал отцу о предложении россиян провести встречу, и Трамп ее одобрил.

Свидетельство Коэна могут стать важным звеном в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вероятной связи нынешнего президента США с Россией. Так, утверждается, что сыну Трампа предлагали "документы и информацию, которые помогут дискредитировать Хиллари Клинтон и ее договоренности с Россией"

Ранее "Страна" сообщала, что бывший адвокат президента США записывал разговоры с Трампом, который назвал это неслыханным и незаконным.

Также личный юрист Трампа выступит перед Сенатом по делу о вмешательстве в выборы.