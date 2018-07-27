В пятницу, 27 июля, в Киеве в честь 1030-летия со Дня крещения Киевской Руси Украинская православная церковь московского патриархата проводит крестный ход. Он начался после молебна на Владимирской горке. Оттуда участники крестного хода по центру города идут к Киево-Печерской лавре, где вечером начнется всенощная.

Во главе шествия несут святыни, которые затем выставят в Киево-Печерской лавре. Среди них мощи и иконы Андрея Первозванного и князя Владимира, крестившего Киев.

В колонне, которая спускается с Владимирской горки, участники несут таблички с надписями разных городов.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн сегодняшнего Крестного хода в Киеве.

Раньше стало известно, что в Киев прибыли более сотни автобусов с верующими.