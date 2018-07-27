В Одессе ночной ливень затопил улицы и повалил деревья
В ночь на пятницу, 27 июля, на Одессу обрушился сильный ливень. В результате разгула стихии подтопило несколько площадей и улиц, повалено шесть деревьев. Об этом сообщает сайт Вгороде.
Отмечается, что дождеприемники быстро забились различным мусором и грязью.
В частности, подтопило Балковскую, Приморскую, Среднефонтанскую площадь, Французский бульвар, Атамана Головатого, Черноморского казачества, 5-ю станцию Большого Фонтана, Водопроводную, Таможенную площадь и другие.
Сейчас проезжаемость дорог на улицах города восстановлена. Коммунальщики продолжают убирать последствия непогоды.
Фото: dumskaya.net
Ранее "Страна" писала о том, что в зоне боевых действий на Донбассе ливни затопили окопы украинских бойцов.
Также мы сообщали, что синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся мощные ливни и вернется жара.