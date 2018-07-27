В ночь на пятницу, 27 июля, на Одессу обрушился сильный ливень. В результате разгула стихии подтопило несколько площадей и улиц, повалено шесть деревьев. Об этом сообщает сайт Вгороде.

Отмечается, что дождеприемники быстро забились различным мусором и грязью.

В частности, подтопило Балковскую, Приморскую, Среднефонтанскую площадь, Французский бульвар, Атамана Головатого, Черноморского казачества, 5-ю станцию Большого Фонтана, Водопроводную, Таможенную площадь и другие.

Сейчас проезжаемость дорог на улицах города восстановлена. Коммунальщики продолжают убирать последствия непогоды.

Фото: dumskaya.net

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