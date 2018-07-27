В Донецкой области столкнулись две иномарки, в результате чего погибло три человека, еще семеро травмированы. Об этом говорится в сообщении областной полиции.

Авария произошла сегодня около 10:00. На трассе Горловка - Бахмут столкнулись Renault и Opel.

По предварительным данным, на междугородней трассе около поворота в сторону села Зайцево произошло столкновение двух легковых машин. В результате аварии от полученных травм три пассажира Opel погибли. Двух водителей и пятерых пассажиров госпитализировали в Бахмутскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Фото: dn.npu.gov.ua

На месте работают полицейские. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации по ч. 2 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего").

Ранее "Страна" сообщала, что под Донецком прицеп отлетел на ходу от грузовика, влетел на подворье и травмировал женщину.