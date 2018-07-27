20 июля в России, в ряде районов севера Якутии, из поля зрения резко исчезло Солнце, вскоре после этого там начали находить много тушек погибших птиц. Об этом пишет Апостроф со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что причина "пропажи" Солнца до сих пор неизвестна. Существует несколько версий произошедшего: солнечное затмение, которого в эти дни не было, дым от пожаров, а также "взрыв в стратосфере американских орбитальных спутников".

Очевидцы рассказывают, что сначала все происходящее было похоже на приближение сильного грозового фронта - около 11 часов утра на улице быстро начало темнеть. Однако небо при этом окрасилось в красно-желтый цвет, а солнце просто пропало с горизонта, пишет журнал Популярная механика.

После происшествия у озера Байбал-Кюель обнаружили 20 тушек мертвых птиц. Количество птиц может быть значительно больше, чем сообщают жители участки Осохтоох, где находится озеро. Однако раньше они такого не замечали. Неизвестно, связана гибель птиц с "отключением" Солнца. Местные власти в связи с массовой гибелью птиц на территории озера предупредили жителей о запрете использовать воду из озера в качестве технической до выяснения обстоятельств гибели птиц.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые обнаружили на Марсе подземное озеро с соленой и холодной водой.

Также мы сообщали, что NASA опубликовало снимок вспышки на Солнце.