Американская группа Twenty One Pilots обнародовала клип на композицию Nico And The Niners, который снимали в Киеве. Видео появилось на канале группы в Youtube и за сутки набрало более двух миллионов просмотров.

По сюжету, в вымышленном унылом мире бунтари пытаются изменить ситуацию и восстать против епископов, которые правят населением, забирая у него надежду и свободу. Съемки проходят возле одного из корпусов КНУ имени Тараса Шевченко, а также в здании факультета кибернетики.

Это вторая часть истории о епископах и повстанцах, начатая в клипе на композицию Jumpsuit. Музыканты обещают выпустить третий, финальный эпизод этой серии. В съемках участвовала украинская продакшн-компания Radioaktive Film.

Кстати, Twenty One Pilots приедут в Киев с концертом 30 января 2019 года. Они выступят во Дворце спорта. В 2017 году Twenty One Pilots получили Грэмми в номинации "лучший поп-дуэт" за композицию Stressed Out.

Напомним, что иностранные музыканты часто снимают клипы в Киеве. Так, британская певица Джорджа Смит сняла в столице Украины видео на песню Let Me Down.

Победительница Евровидения-2018, израильская певица Нетта Барзилай в Киеве и Буче снималась в рекламе сериального сервиса Netflix для Израиля.

Также в Киеве сняла клип одна из самых популярных южнокорейских поп групп NCT.