Больной раком певец Иосиф Кобзон находится на плановом лечении, он не в реанимации, состояние не критическое. Об этом телеканалу "360" сегодня сообщила пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова.

Представительница Кобзона опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что певца якобы перевели в реанимационное отделение. "Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет", — подчеркнула Виноградова.

26 июля СМИ сообщили, что Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии. У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.

Ранее "Страна" сообщала, что Кобзона срочно положили в больницу из-за проблем с сердцем.

Также против Кобзона в Украине ввели новые санкции и лишили его всех наград.