В Виннице произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей - столкнулись три легковых авто, микроавтобус и грузовик. В результате инцидента один человек погиб, а трое травмированных в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение городской больницы. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Винницкой области.

Авария произошла сегодня около 9:00 на ул. Лебединского. Полицией предварительно установлено, что 30-летний водитель BMW выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mitsubishi, Opel Vivaro и грузовиком MAN.

Фото: vn.npu.gov.ua

В результате аварии каретами скорой помощи в больницу доставлены водитель BMW, водитель и пассажир микроавтобуса Opel Vivaro. Во время оказания медицинской помощи в больнице водитель BMW умер.

На месте работают усиленные следственно-оперативные группы полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются, опрашиваются свидетели.

Ранее "Страна" писала о том, что под Ровно неизвестные попали на угнанном авто в ДТП и сбежали.

Также мы сообщали, что водитель, по вине которого в ДТП погибла спецкор "Страны" Стася Рафал, получил условный срок.