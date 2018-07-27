28-летняя экс-ведущая проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко и 32-летний российский певец Влад Топалов, которые недавно официально подтвердили отношения, станут родителями в декабре. Подробности о беременности украинки Регины Тодоренко сообщает Super.

О романе пары заговорили после того, как их застали за поцелуями в Макдональдсе. С тех пор Тодоренко и Топалов стали вместе появляться на публике.

А несколько дней назад ведущая, на последних фото которой поклонники разглядели животик, приняла предложение руки и сердца. Первенец знаменитостей появится на свет в декабре. По данным источников, Регина Тодоренко ждет мальчика.

Фото: Instagram@reginatodorenko

В последнее время Регина Тодоренко ведет проекты на российском развлекательном телеканале "Пятница" - бьюти-шоу "Мейк-аперы", "Голос улиц", "Пятница с Региной".

Напомним, что ранее российского исполнителя Влада Топалова занесли в базу сайта "Миротворец".

Как сообщала "Страна", в "Орел и Решку" позвали ведущую Варнаву, которой запрещен въезд в Украину.