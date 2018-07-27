27 июля из Греции в Украину вернутся 12 моряков с контейнеровоза Mekong Spirit, которые 14 месяцев находились на судне. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter в пятницу утром.

Фото: twitter.com/pavloklimkin

"Тема украинских моряков в Греции чувствительная и непростая. Но развязка предсказуема -сегодня из Афин в Одессу возвращаются 12 моряков с Mekong Spirit, которые 14 месяцев находились на судне", - написал в соцсети министр.

"Консулы работают для скорейшего возвращением всех украинских моряков домой", - добавил Климкин.

По результатам системных мероприятий министерства и посольства Украины в Греции 23 июля совет судей Греции дала разрешение 12 членам экипажа судна Mekong Spirit вернуться в Украину, пишет Украинская правда со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

"Сегодня в 09:30 Украинские моряки, которые 14 месяцев находились на судне, возвращаюсь в Украину (рейс Афины - Стамбул - Одесса). 5 украинцев-членов экипажа указанного судна остаются в Греции в связи с проведением следственных действий", - сообщил он.

"Продолжаем работу по возвращению этих 5 украинских моряков в Украину", - добавил Погорельцев.

Напомним, греческие правоохранители задержали контейнеровоз Mekong Spirit 14 месяцев назад по подозрению в контрабанде оружия. Все это время шли дипломатические переговоры по освобождению экипажа.

Теперь 12 из 16 моряков возвращаются в Украину, но должны ежемесячно регистрироваться в Генеральном консульстве Греции в Одессе, сообщает Европейская правда.

Капитан судна, старпом и рядовые остаются в Греции "до выяснения всех обстоятельств". Но на борту арестованного Mekong Spirit они быть не смогут, поэтому украинская сторона пытается помочь им с жильем и питанием.

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