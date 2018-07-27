После того, как НАБУ сообщило, что 26 июля было завершено досудебное расследование по газовому делу Александра Онищенко, нардеп прокомментировал "Стране" ход расследования.

"Вам должно льстить, что вас читает НАБУ. Дал интервью, в котором сказал, что дело за два года не передали в суд, проспали два года. Так они вспомнили про дело. Сперва допрос, теперь вот это. Готовят дело в суд. Буду им дальше подсказывать, что делать, раз они сами не могут", - сказал нардеп.

По версии следствия, Александр Онищенко, который сейчас находится за пределами Украины, основал схему, которая позволила с января 2013 года по июнь 2016-го завладеть более 1,6 млрд грн при реализации природного газа. В результате ОАО "Укргаздобыче", принадлежащей НАК "Нафтогаз Украины", был нанесен ущерб более 740 млн грн.

Напомним, что суд Испании принял решение об экстрадиции в Украину беглого нардепа Александра Онищенко, но это не означает немедленной выдачи Онищенко Украине.

Как сообщала "Страна", директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Александр Онищенко не передал в НАБУ материалы о коррупции, о которых он говорил в интервью.