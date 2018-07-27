116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины прибыли в Киев на Крестный ход, который пройдет сегодня в центре столицы. Об этом сообщает УНН.

"По состоянию на 10:00 в столицу Украины приехало 116 автобусов с паломниками. На Крестный ход в настоящее время приехал 4691 человек", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по состоянию на 10:00 не зарегистрировано каких-либо противоправных действий или провокаций, связанных с сегодняшними мероприятиями в центре Киева.

Пресс-служба столичной полиции сообщила, что правоохранители Киева 27-28 июля будут работать в усиленном режиме.

Напомним, из-за мероприятий к годовщине Крещения Руси ряд центральных улиц Киева сегодня закрыты для движения автомобильного транспорта.

Ранее "Страна" сообщала, что на время мероприятий по случаю Крещения Руси в украинской столице заработают фильтрационные пункты.