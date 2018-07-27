Приморский районный суд Одессы отправил под домашний арест двух сотрудникам муниципальной охраны, которые 13 июля жестоко избили троих журналистов. Об этом информирует пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Представители КП "Муниципальная стража" будут находиться под домашним арестом в течение 60 суток.

Такую меру пресечения на время следствия суд избрал после событий, случившихся в Одессе 13 июля. Тогда сотрудники муниципальной охраны на парковке по улице Некрасова жестоко избили журналистов двух изданий – Виталия Ткаченко и Мирослава Бекчева из "Общественного прибоя" и Константина Слободянюка из "Нераскрытых преступлений".

По словам пострадавших, они проводили там съемку и брали интервью для материала о конфликте между юридической фирмой и городскими властями. При себе имели журналистские удостоверения и соответствующие бейджи. Однако разъяренных сотрудников КП "Муниципальная стража" это не остановило, и в результате Мирослав оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, Константин и Виталий – получили несколько ударов, но в госпитализации не нуждались. Все пострадавшие журналисты по факту избиения написали заявления в правоохранительные органы, отмечают в НСЖУ.

Коллеги пострадавших журналистов из других одесских изданий, а также медиа-эксперты, к которым НСЖУ обращалась за комментарием, отмечают, что ситуация может быть не такой и однозначной, как кажется на первый взгляд.

Есть мнение, что оба упомянутые издания, как и его работники, являются членами организации "Академия славянских прикладных наук", которую еще называют "сектой Мальцева". Во главе "секты" стоит Олег Мальцев, человек, позиционирующий себя как ученый, мастер восточных единоборств, философ и... тамплиер. Он является гуру для членов организации.

Для защиты собственных интересов "Академия" имеет несколько карманных сайтов и СМИ, в частности газеты "Общественный прибой" и "Нераскрытые преступления".

В то же время, несмотря на это, очевидным остается факт избиения. По словам главного редактора "Общественного прибоя" Дарьи Каруны, издание официально зарегистрировано как СМИ с марта 2016 года, а двое внештатных журналистов Виталий Ткаченко и Мирослав Бекчев на парковке находились по редакционному заданию.

"Дело в том, что мы уже достаточно длительное время занимались подготовкой материала относительно конфликта вокруг этой парковки, который возник между юридической фирмой и городскими властями. Сюжет уже практически был готов, оставалось добрать видеоряд и сделать несколько уточнений. И именно в тот момент, как Виталий и Мирослав проводили съемку на территории, появились бойцы "Муниципальной стражи", - рассказывает Дарина Каруна.

Избиение зафиксировано на видео, с которого видно, как одного из работников медиа, несмотря на то, что он показал свои документы, избивают, а потом распыляют в лицо химическое вещество из баллончика.

Еще один пострадавший в этой истории главный редактор издания "Нераскрытые преступления" Константин Слободянюк рассказывает пресс-службе НСЖУ, что охранники вели себя очень жестоко и не обращали внимания, что перед ними представители прессы.

На официальном сайте Прокуратуры Одесской области через несколько дней после столкновения появилось сообщение, что двум сотрудникам Департамента муниципальной безопасности сообщили о подозрении в препятствовании деятельности журналиста.

А 18 июля двум сотрудникам КП "Муниципальная стража" Александру Грацевичу и Павлу Олейнику Приморским судом города Одессы была избрана мера пресечения - домашний арест на 60 суток, на период проведения следственных действий.

Сейчас обстоятельства инцидентов с избиением одесских журналистов изучаются Национальным союзом журналистов Украины и ее партнерами на предмет включения в индекс физической безопасности журналистов.

"Мы однозначно осуждаем избиение работников СМИ. Но требуя наказания тех, кто применяет силу против журналистов, мы и призываем журналистов быть максимально открытыми относительно своих намерений и убедительными в соблюдении профессиональных стандартов", - отмечает медиаэксперт " Татьяна Попова (ГО "Информационная безопасность").

Ранее "Страна" сообщала, что на Черниговщине люди с символикой "Свободы" избили журналиста и напали на православный детский лагерь.

Также "Страна" подает заявление о преступлении по поводу угроз в адрес редакции.