Власти Киева сообщили, что в столице продолжают регистрировать случаи заболевания ботулизмом. По состоянию на 27 июля с диагнозом ботулизм госпитализированы два человека. Об этом сообщается на сайте КГГА.

По данным директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, два пациента с этой инфекцией находятся в Александровской клинической больнице. Оба употребляли рыбу, которую перед этим самостоятельно выловили и засушили.

В Департаменте здравоохранения подчеркнули, что все, что нужно сделать, чтобы не заболеть ботулизмом - отказаться от употребления опасных продуктов, особенно летом. В списке - рыба (соленая, вяленая и копченая), домашняя консервация (особенно овощи и грибы), ветчина, колбаса.

Один из ранних симптомов ботулизма - мгла или сетка перед глазами, нарушение зрения. Появляется сухость во рту, становится трудно говорить. Потом добавляется вялость, ощущение "ватных ног", расстройство пищеварительной системы. При этом температура повышается не всегда.

"Если вы или ваши близкие заметили у себя описанные симптомы - немедленно звоните "103"", - заявили в Департаменте.

Ранее мы писали, как распознать ботулизм и отличить его от обычного отравления.

Как сообщала "Страна", в Украину из ООН прислали партию гуманитарных сывороток от ботулизма.