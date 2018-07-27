Данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче "Яндекса". Об этом пишет РБК. В частности, в расширенном поиске доступны гугл-документы пользователей по запросам "график" и "зарплата".

"На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации", - заявили в пресс-службе "Яндекса". РБК также направил запрос в Google.

Такое происходит уже не в первый раз. В начале июля администраторы паблика MDК на своей странице в Twiitter сообщили, что документы, которые хранятся в Google Docs, индексируются "Яндексом", после чего многие пользователи соцсетей обратили внимание на этот факт и обратились с жалобами в техподдержку "Яндекса".

Представитель компании тогда сообщил РБК, что поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем. По его словам, в выдачу также не попадают те документы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, даже в тех случаях, когда они находятся в открытой части интернета.

После этого случая "Яндекс" на некоторое время закрывал доступ к поиску по документам Google. В компании Google также обратили внимание на то, что пользователи самостоятельно устанавливают уровень доступа к документам, которые хранят в Google Docs.

"Сервис Google Документы является высокозащищенным инструментом для совместной работы, и он работает корректно", - подчеркнули в компании.

Group IB рекомендовала всем пользователям сервисов Google Docs и Google Drive защищать паролем документы, которые они выкладывают в облачные хранилища.

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