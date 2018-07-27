Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 26 июля завершили досудебное расследование "газового дела" в отношении беглого нардепа Александра Онищенко.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Александра Онищенко подозревают в организации схемы хищения госсредств при добыче и продаже природного газа в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

В НАБУ отметили, что в связи с тем, что Александ Онищенко и еще один подозреваемый находятся за пределами Украины, о завершении расследования сообщат адвокатам. Защитникам предоставят доступ к материалам следствия для ознакомления. После чего обвинительный акт направят в суд.

По версии следствия, Александр Онищенко основал и руководил преступной организацией, участники которой с января 2013 года по июнь 2016-го завладели более 1,6 млрд грн при реализации природного газа. В результате ОАО "Укргаздобыче", принадлежащей НАК "Нафтогаз Украины", был нанесен ущерб более 740 млн грн.

По данным правоохранителей, к газовой схеме причастны 29 человек. В рамках расследования 8 подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности.

Напомним, что переписку Онищенко с депутатами Березенко и Кононенко приобщили к делам НАБУ И САП.

Как сообщала "Страна", Холодницкий сменил прокуроров по делу о "пленках Онищенко".