Лишь 4% украинцев заводят новые знакомства через интернет, предпочитая искать друзей на работе или по месту учебы. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании Research & Branding Group, опубликованные на ее сайте.

Украинцы считают, что в настоящее время лучше всего заводить новые знакомства в кругу общих друзей (59%) и по месту работы/учебы (45%). Далее по популярности с большим отрывом следуют клубы и секции по интересам (14%), улица/транспорт/общественные места (11%), бары/рестораны дискотеки (10%), концерты/театр (8%), спортивные клубы (7%). Через интернет знакомятся всего 6%, почти столько же (4%) находят друзей в библиотеках.

Среди украинских пользователей интернетом (которые составляют две трети населения) большинство не имеют опыта знакомств через интернет (67%). Тогда как 27% – имеют положительный, а 6% – негативный опыт интернет-знакомств. У 46% украинцев, имеющих опыт интернет-знакомств, виртуальное знакомство переходило в реальную встречу, а еще у 8% – в серьезные отношения.

По мнению украинцев, заводить виртуальные знакомства лучше всего в социальных сетях (23%) и специализированных сайтах знакомств (10%). А еще треть (37%) считают, что лучше вообще не знакомиться в интернете. Основными целями знакомства через интернет, по мнению украинцев, являются развлечения (33%), поиск новых друзей и любопытство (по 29%), а также поиск спутника жизни (18%).

Опрос проводился в период с 4 по 13 июля 2018 года. Опрошен 1801 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь).

Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

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