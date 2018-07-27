Сегодня столичная полиция устроила массовые обыски людей в Киеве на выходе из станции метро "Майдан", где собралось много верующих для участия в мероприятих по случаю 1030-летия со Дня крещения Киевской Руси.

Кордон полиции находится возле дома профсоюзов по Крещатику в сторону Украинского дома.

Как передает корреспондент "Страна" с места события, здесь верующие строятся в колону. Но присоединиться к ней можно только после досмотра личных вещей.

Напомним, в пятницу, 27 июля, в Киеве пройдет крестный ход к 1030-летию со Дня крещения Киевской Руси. Сегодня крестный ход по центру Киева проведет Украинская православная церковь московского патриархата, а завтра - киевского. "Страна" ведет онлайн-репортаж Крестного хода.

Ранее мы сообщали, что на время мероприятий по случаю Крещения Руси в украинской столице заработают фильтрационные пункты.