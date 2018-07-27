В пятницу, 27 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 июля на 19,43 коп. до 26,9571 UAH/USD, курс покупки - на 15,78 коп. до 26,6282 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 7,75 коп. до 30,9350 UAH/EUR, курс продажи повысился на 13,35 коп. до 31,5865 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Ранее "Страна" писала о том, что по данным НБУ, за шесть месяцев в Украину официально прислали больше миллиарда долларов переводов.

Также мы сообщали, что НБУ упростил валютные операции по иностранным кредитам для украинцев.