Украина при лечении больных гепатитом С, которые стоят в госочереди, отказывается от традиционной интерфероновой терапии и переходит на инновационный курс. Об этом на своей странице в Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Правда, какие именно лекарства будут закуплены, она не уточняет.

"Благодаря международным организациям, Минздраву Украины удалось закупить инновационный курс лечения от гепатита С - лекарства, которые признаны странами мира как качественные и безопасные. Их эффективность в лечении гепатита С достигает более 90%!", - сообщила она.

Супрун отмечает, что стоимость курса лечения, который Минздрав будет закупать за средства налогоплательщиков, - 89 долларов. Пациенты его будут получать безвозмездно. Продлится он для пациентов 12 недель.

"Раньше это было в разы дороже для государства, поэтому меньше людей получали лечение бесплатно. Оно продолжалось дольше (от 24 или 48 недель) и давало меньше вероятности поправиться (в среднем эффективность такой терапии достигала 50%)", - считает и.о. министра здравоохранения.

"Такая большая разница получается потому, что ранее для лечения хронического гепатита С применяли интерфероновая терапию (комбинация пегилированного интерферона и рибавирина). Мы переходим на современные рекомендации, которые предусматривают применение безинтерферонового курса, который составляет 12 недель с очень большими шансами на выздоровление", - пишет она.

По ее данным, в 2018 году лечение за государственные средства получат около 6 первоочередных тысяч пациентов.

Дополнительно государство имеет возможность пролечить еще 2 373 пациентов, которые находятся в очереди на лечение в этом году. Курс лечения в аптеках также будет стоить дешевле.

"Мы планируем полностью пересмотреть план закупок следующего года и закупать только эти инновационные лекарства от гепатита С за средства государственного бюджета", - подчеркивает Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун рассказала о первых деньгах для больниц-"первичек".

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