Синоптики ожидают в ближайшие два дня на всей территории Украины грозы, местами град, ливни, штормовой ветер и наводнения. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По всей стране объявлено штормовое предупреждение. В частности, в Карпатах и ​​Прикарпатье сильные дожди, местами очень сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Также 27-28 июля на реках бассейна Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 м. "Местами возможен начальный выход воды на заводь. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока", - отметили в ГСЧС.

Подъем уровней воды на 0,5 - 1,5 м ожидается на реках бассейнов Сяна, Днестра в Львовской и Ивано-Франковской области.

Местами возможно затопление заводей и сельскохозяйственных угодий.

Предупреждают, что при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах есть угроза образования локальных селевых потоков.

Кроме того, на юге страны в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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