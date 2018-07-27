В пятницу, 27 июля, на большей части планеты можно будет наблюдать самое долгое лунное затмение этого века. В Украине это явление будет заметно невооруженным глазом, правда, свои коррективы внесет погода.

Где и когда можно посмотреть лунное затмение в Украине

Видимое затмение начнется с 22:30 и достигнет своего пика в 23:21. В 00:13 оно завершится. После пика и между окончанием лунный диск приобретет кровавый оттенок из-за отражаемых лучей Солнца.

Фото: podrobnosti.ua

Наиболее выраженным лунное затмение будет для жителей восточных регионов - Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

Фото: оранжевым цветом отмечены регионы, где затмение будет видно от начала до конца, фиолетовым - частичное затмение, видны его отдельные фазы/timeanddate.com

Идеально для наблюдения за Луной выбрать место вдали от яркого электрического освещения, с хорошим обзором неба - парк, лес, берег реки, озера. В крайнем случае подойдет вид из высотного здания. Затмение можно будет увидеть даже без специальной техники. Разглядеть подробности лучше с помощью бинокля или телескопа.

В Киеве и Харькове сегодня проводят несколько мероприятий, где можно будет посмотреть на затмение в телескоп и узнать больше об этом явлении. Часть из них - бесплатные.

Погода 27 июля

При этом, если небо затянут тучи, то затмение, конечно, будет не разглядеть. По данным Укргидрометцентра, сегодня на всей территории Украины дожди, на западе - сильные.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко уточняет, что на западе, севере и центре дожди будут кратковременными. На юге - без существенных осадков, кроме Одессы. На востоке днем преимущественно без осадков. В Киеве кратковременные дожди и грозы.

При этом, если еще вчера сайт Sinoptik сообщал, что дождь будет, но к 21:00 завершится. Сегодня прогноз по Киеву обещает дождь и после 21:00, так что вполне возможно, что лунного затмения сегодня в Киеве не увидеть. В любом случае сегодня состоится его трансляция, которую опубликует "Страна".

Луна плюс супер Марс

Также сегодня состоится еще одно астрономическое явление - Великое противостояние Марса. В этот день Земля пройдет между Марсом и Солнцем так, что планеты окажутся максимально близко. Яркость Марса 27 июля будет мощнее, чем у самой заметной планеты небосвода - Венеры, и ярче второй по яркости для нас планеты - Юпитера. Наблюдать за ним можно будет в течение всей ночи.

Даже, если сегодня будет дождь, особенно ярким Марс останется и в августе.

Затмение с точки зрения астрологов

Астрологи уверяют, что сегодняшний день неблагоприятный для всех знаков Зодиака, поскольку подавление Луны Солнцем совпадает с противостоянием Марса.

Сегодня возможны незапланированные перемены, изменения планов. Могут пострадать личные отношения. Астрологи предупреждают, что Солнце усилит эгоистичность, агрессивность, ревность и беспринципность, существует риск необдуманных поступков. Поэтому в этот день лучше отказаться от свиданий, новых знакомств.

Что касается старых отношений, то составители гороскопов советуют быть внимательными к близким, контролировать свои эмоции.

Также они рекомендуют не совершать крупные покупки или подписывать важные финансовые документы в этот день.

Совет дня от астрологов: провести день в уединении либо в кругу близких, гулять на свежем воздухе, заняться йогой, плаванием - умеренными физическими нагрузками.