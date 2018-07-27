Новость о том, что можно хорошо сэкономить, совершая покупки на известных китайских торговых площадках, по сути уже ни для кого и не новость. Сегодня только ленивый не попробовал купить что-то напрямую из Поднебесной. Цены там действительно очень соблазнительные, а наличие отзывов и рейтинга продавца снижает риск получение брака или совершенно не того, что заявлено в объявлении. Но почему же тогда многие так и останавливаются после одной покупки? Причина очевидна – все сэкономленные средства они выкладывают на доставке товара.

Правильно расставляем приоритеты

Конечно, раз покупка товара с доставкой выходит по такой же цене, как и на рынке, то невольно задумаешься: а стоит ли самостоятельно заказывать и ждать, если можно пойти и сразу купить? На самом деле стоит, достаточно просто выбрать самый выгодный для вас способ доставки от компании, которая предлагает выгодные условия. Если вы действительно хотите экономить на покупках в Поднебесной, и не выложить всю эту сэкономленную сумму на получение посылки, то доставка товаров из Китая в Украину от Meest China именно то, что вам нужно. Данная компания предлагает 2 способа доставки:

· поездом – дольше, но дешевле;

· самолетом – оперативно, но дороже.

Для того, чтобы определиться, какой из способов вам больше подходит, необходимо решить:

· Нужно ли вам получить товар в максимально короткие сроки? Для предпринимателей, которые ведут бизнес с товарами из Китая, сроки играют важную роль. Не доставил вовремя товар на полки – конкуренты «забрали себе» покупателей. Ну и, конечно, если речь о продукции с короткими сроками реализации – тут тоже долгая дорога ни к чему.

· Кстати, о сроках годности… Не испортиться ли ваш заказ по пути, если будет путешествовать около месяца? Понятно, если вы заказали себе летом шубку, то можно и подождать. Но если в вашей посылке товары с ограниченным сроком годности?

· Дорога ложка к обеду – здесь принцип этот тоже работает. Заказали ребенку на день рождения игрушки и одежду? Праздник уже совсем скоро? Значит стоит воспользоваться авиадоставкой, ведь малышу сложно объяснить, что подарок на день рождения будет подарен через месяц после праздника. Если желаете сэкономить, то можете просто совершить покупку заранее и воспользоваться доставкой ЖД транспортом.

Но, какой бы способ доставки в не выбрали, с Meest China вы всегда увидите выгоду, потому что здесь предлагают:

· бесплатную доставку из интернет-магазина до склада в Китае;

· консолидацию абсолютно разных товаров в одну посылку, что избавляет вас от переплат;

· услугу «контроль качества», что защищает вас от приобретения брака и снижает риск получить товар, не соответствующий заявленным характеристикам;

· качественную упаковку товара, при необходимости переупаковку;

· оперативное таможенное оформление;

· возможность получить посылку курьером в руки или забрать в отделениях.

Кроме того, вас порадуют тарифы на доставку от Meest China. Свой таможенный коридор позволяет максимально точно спрогнозировать сроки доставки, а наличие собственного электронного кабинета – это отличная возможность отслеживать местонахождение своей посылки. Хотите покупать и экономить? С Meest China это возможно!