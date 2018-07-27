В Польше заробитчанка из Украины прямо на предприятии переработки овощей и фруктов родила девочку, после чего попыталась ее убить. Об этом сообщает "Польское радио".

Событие произошло в под Люблином, в Милеве вечером в среду, 25 июля. 36-летняя женщина отошла от конвейера и пошла в туалет, а через некоторое время ее начала искать сестра.

Женщину обнаружили окровавленной в туалете, а другие работницы нашли в пластиковой емкости ребенка. Девочка, которая изначально не давала признаков жизни, за мгновение открыла глаза и начала дышать. Ее отвезли в больницу города Свидника. "Ребенка удалось спасти", - отметил прокурор Петр Ситарский из окружной прокуратуры в Люблине.

Люблинская прокуратура начала следствие по делу о попытке убийства ребенка. "Предварительная правовая квалификация, принятая районным прокурором, - это попытка убийства. Тем не менее, имея в виду обстоятельства, в которых это произошло, а именно во время родов, возможно под влиянием того, как они протекали, с медицинской точки зрения здесь могут иметь место различные явления, свидетельствующие о состоянии невменяемости роженицы, что потребует оценки судебного эксперта", - рассказал он.

Украинку пока еще не допрашивали. Прокурор определяет с судебным психиатром срок, когда это можно будет сделать.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше упал с крыши и погиб украинский заробитчанин.

Также под Варшавой неизвестные напали на трех украинцев.