Сразу на три позиции в рейтинге богатейших людей мира опустился основатель и глава Facebook Марк Цукерберг после того как за один день лишился почти 16 млрд долларов на фоне обвала акций своей компании. Об этом пишет Bloomberg.

Состояние предпринимателя к настоящему моменту оценивается в 70,6 млрд долларов. До этого он занимал третье место с состоянием 86,5 млрд долларов.

Сейчас IT-магнат расположился на шестой позиции между основателем испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортегой (пятое место; $73,4 млрд) и мексиканским миллиардером Карлосом Слимом (седьмое место; $62,4 млрд).

Напомним, фондовые индексы США по итогам 26 июля снизились на фоне самого резкого в истории однодневного падения акций социальной сети Facebook.

Ранее "Страна" сообщала, что Цукерберг заявил, что Россия вмешивалась в Facebook.

Также Facebook предоставлял данные о пользователях находящейся под санкциями российской компании Mail.ru Group.