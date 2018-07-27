В пятницу, 27 июля, в Киеве пройдет крестный ход к 1030-летию со Дня крещения Киевской Руси. Сегодня крестный ход по центру Киева проведет Украинская православная церковь московского патриархата, а завтра - киевского.

С 11:00 будет открыт проход на Владимирскую горку. В 13:00 там начнется молебен во главе с митрополитом киевским и всей Украины Онуфрием. А в 13:30 крестный ход проследует в Киево-Печерскую лавру, где потом начнется всенощное бдение.

Во главе шествия будут нести святыни, которые потом выставят в лавре. Среди них - мощи князя Владимира, Серафима Саровского, Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, митрополита киевского Владимира, иконы Андрея Первозванного, Зимненская икона Божьей Матери.

"Страна" ведет онлайн-репортаж Крестного хода на 1030-летие Крещения Руси.

Крещение Руси. Телемарафон

Как верующие собираются на Крестный ход

11:37 "Остановили нас под Луцком. Задержали на три часа. Вывернули наизнанку весь автобус, вывели пассажиров под дулом автоматов с собаками, как будто каких-то террористов", - рассказывает волынский батюшка перипетии своей поездки в Киев.

11:29 Люди подымаются по улице Грушевского к памятнику Владимира.

11:23 Как паломники выезжали из Житомира. На видео есть проверка автобусов на предмет взрывчатки.

11:17 Вот, как сегодня выглядят Google-карты, которые рисуют автомаршруты по Киеву.

11:14 Сегодня полиция разгуливает по Киеву в таком виде - в брониках и с автоматами Калашникова наголо.

11:09 На Киев надвигается гроза и ливень с подтоплениями. Сумеет ли Крестный ход пройти по воде, как по суху?

11:04 Тем временем на выходе из метро "Майдан" полиция устроила массовые обыски людей. Здесь тоже много верующих, которые строятся в колонну.

Кордон полиции находится возле дома профсоюзов по Крещатику в сторону Украинского дома. Туда пускают только после проверки металлоискателем и личных вещей.

Фото "Страны"

10:55 Противники УПЦ уже развернули кампанию против Крестного хода, пытаясь запугать его участников картинами драк и побоищ.

Нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук со ссылкой на собственные источники пишет, что на событии ожидаются схватки и массовые столкновения.

По его версии, участники столкновений - как сторонники, так и противники УПЦ - работают "под руководством координаторов из российских спецслужб, командированных с этой целью на территорию Украины".

10:42 Верующие прибывают на Владимирскую горку.

Фото - "Интер"

10:31 Продолжает приходить информация из регионов о проблемах верующих, которые отправились в Киев на крестный ход УПЦ МП.

Видео из Запорожья, где активисты вступают в перепалку с паломниками и мешают им выехать.

10:21 Полиция уже дежурит на месте, где начнется первый молебен.

Фото - "Интер"

10:12 На Владимирской горке уже собираются паломники. Но дождь собрался раньше. Люди терпеливо мокнут в ожидании праздника.

Фото - телеканал "Интер"

10:00 По данным полиции Киева, заявлены 100 тысяч участников крестного хода. В связи с эти полиция перешла на усиленный режим работы. В центре, а также на вокзалах, куда будут прибывать верующие, будут дежурить правоохранители, кинологи, взрывотехники. В центре будут работать фильтрационные пункты. А колонны верующих будут сопровождать спасатели из ГосЧС.

09:45 В полиции предупредили о недопустимости использования запрещенной символики участниками хода.

09:32 В церкви напомнили, что участники крестного хода должны иметь при себе документы удостоверяющие личность, не поддаваться на провокации и не использовать никакую политическую символику.

09:00 В связи с проведением мероприятий в центре Киева сегодня ограничат движение с 11:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской, ул. Крещатик, на Владимирском спуске, Парковой дороге, ул. Грушевского. Внесены изменения в маршрут следования автобусов №№ 114, 62, 24, 118 и троллейбусы №№ 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 41д, 93Н.