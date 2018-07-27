Северная Корея 27 июля, в день завершения Корейской войны 1950–1953 годов, передала США останки погибших американских военнослужащих. Об этом сообщает BBC.

Специалисты проведут экспертизу останков, чтобы выяснить, принадлежат ли они американским солдатам. Самолет с останками прибыл на американскую базу Осан в Южной Корее.

Президент США Дональд Трамп в Twitter поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына за возможность вывезти останки.

"Останки американских военнослужащих скоро покинут Северную Корею и отправятся в Соединенные Штаты! После стольких лет это будет великий момент для стольких семей. Спасибо Ким Чен Ыну", – написал американский лидер перед вылетом самолета.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

12 июня в Сингапуре прошел саммит президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По итогам встречи стороны подписали соглашение, которое, в частности, предусматривает скорейшее возвращение в США останков американских военных. По данным министерства обороны США, в КНДР остаются останки до 5,3 тыс. американских военных.

Ранее "Страна" сообщала, что в США сообщили, что КНДР начала демонтаж на ракетном полигоне Сохэ.

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