После скандала с дорогой поездкой на Мальдивы президент Украины Петр Порошенко поручил найти себе место отдыха в Украине. Об этом "Стране" вчера рассказал источник на Банковой.

Связано это с нежеланием шатать и без того неустойчивый рейтинг главы государства, которые может и не перенести очередного роскошного отдыха в тропиках.

"После публикаций СМИ по Мальдивам и Испании на данный момент есть поручение Куцыку (Иван Куцык, руководитель Государственного управления делами - прим. ред.) найти достойное место для отдыха в августе в Украине", - сказал источник.

В соцсетях решили помочь главе ДУСи найти для Петра Порошенко приличное место для отдыха на родине. "Страна" публикует лучшие рекомендации украинцев.

Варианты отдыха получились разные - от более-менее приличных до совсем уж экстремальных.

Так, адвокат Елена Лукаш предложила президенту поехать на остров Джарылгач недалеко от Скадовска. Она напомнила, что Порошенко недавно в Facebook хвалил его красоты.

Главный редактор интернет-газеты "Страна" предположил, что неплох был бы дайв-тур по подземным переходам Киева. Например, вот по такому:

Фото: facebook.com/antons3d

Экс-чиновник Владимир Притула предложил президенту отправить в Нью-Васюки - оказывается, такой отель есть в Кирилловке Запорожской области.

Журналистка Катя Шумило учла предпочтения Порошенко и предложила ему слетать на Мальдивы - правда не те, что в Индийском океане, а те, что под Винницей, в селе Черепашинцы.

Вода здесь и правда "мальдивская".

Звучали советы посетить также "Черниговские мальдивы" - судя по Google, есть и такие:

Многие советовали Порошенко отдыхать в Крыму - "он же украинский". В комментариях также предлагали президенту посетить Форос - излюбленное место отдыха советских генсеков.

"Форос. Крым же - украина и историческая декларация Помпео вчера была", - пишет Елена Дьяченко.

Блогер Руслан Бизяев предложил президенту поехать в родное село Степана Бандеры, дорогу к которому когда-то рекламировал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Речь идет о селе Старый Угрынив Ивано-Франковской области, где родился глава ОУН.

Но если Порошенко предпочитает морской отдых, то можно съездить и в Широкино на берегу Азовского моря в Донецкой области (Широкино - поселок на линии разграничения, полностью разрушенный).

"И пляж есть и море! А какие там аниматоры, вмиг настроение подымут!", - предлагает пользователь Андрей Михайлов.

А журналистка Елена Скидан опубликовала фото "бюджетных" домиков для отдыха в этом поселке.

Кроме Широкино звучали и другие места из зоны ООС - Пески, Донецк, Зеленополье.

Несколько раз президенту предложили отдохнуть в Качановской колонии.

"Говорят, что Качановская колония особенно хороша в это время года", - пишет блогер Игорь Гомольский.

"Качановская колония. Она правда женская, но с хорошим номером VIP. Судя по его непредвзятому вкусу, ему там должно понравиться. Безопасность гарантирую. Всем городом охранять будем. Чтобы не сбежал", - добавляет нардеп Михаил Добкин.

Активистка женской сотни Майдана Ирма Крат пригласила Порошенко отдохнуть у себя в гостях на хуторе Хитцы:

"Ко мне пусть едет на хутор Хитцы Полтавской области! Здесь с моста можно прыгать в воду, загорать голой, собирать грибы, землянику, воровать у соседей кукурузу, затем варить ее и продавать на базаре! Все будет инкогнито, я гарантирую! Ааааа, я забыла о "бухать", ну я не употребляю, а также бросила курить, но пару конюхов здесь есть, что накружать нормально самогона! Это конечшно НЕ виски, но надо не забывать, что вы и не на Мальдивах!"

"Да любая украинская семья с радостью примет погостить нашего любимого Президента", - пишет журналист Алексей Романов.

"Тогда их дом будет очередным музеем коррупции", - ответил ему Ян Бессонов.