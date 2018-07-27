В Киеве на реконструкцию ливнестоков в районе станции метро "Левобережная" и до моста "Метро" потребуется от полутора до двух лет и около 190 млн гривен. Об этом гендиректор коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев заявил в ходе пресс-конференции, передает интернет-издание UA1. Дата начала реконструкции неизвестна.

"Реконструкция предусматривает полное обновление системы ливневой канализации. Не только в зоне метро "Левобережная", но и полностью переходов, увеличение пропускной способности. Там полностью смена системы канализации, в соответствии со строительными нормами и инженерными разработками", – сказал он.

В пресс-службе "Киевавтодора" при этом сообщили, что полный комплекс работ по реконструкции системы ливнестоков обойдется в 190 млн гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что в мэрии объяснили потоп в Киеве старой "ливневкой".

Также у Кличко выводят на улицы Киева помпы, чтобы откачивать потоп.