В Украине успешно проведено испытание современных противотанковых управляемых ракет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы конструкторского бюро "Луч".

В сообщении отмечается, что государственное предприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "ЛУЧ" успешно провело приемо-сдаточные испытания очередной партии современных противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу Вооруженных сил Украины.

Фото: facebook.com/kbluchua

Украинские военные отобрали несколько ракет из партии, что уже готова к передаче в Вооруженные Силы и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым.

Фото: facebook.com/kbluchua

"Расчеты комплексов Корсар и Стугна-П успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность и чрезвычайные тактико-технические характеристики новых противотанковых управляемых ракет, которые уже в ближайшие время усилят подразделения Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Видео: YouTube/КБ Луч

Видео: YouTube/КБ Луч

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