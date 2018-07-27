На сегодня, 27 июля, синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду во всех областях Украины. Дневная температура дойдет до +34 градусов, сообщает сайт Гидромецентра.

В центральных областях ожидаются осадки в виде дождя. Температура днем от +27 до +29 градусов тепла, ночью — от +16 до +18.

На севере также ожидается дождь. Температура днем от +26 до +28 градусов, ночью — от +17 до +19. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с.

В городах восточной Украины будет дождливо и пасмурно. Температура днем от +32 до +34, ночью — от +20 до +22.

В южных областях температура днем от +30 до +32 градусов, ночью от +20 до +22.

В западных областях - также дожди. Днем температура воздуха здесь будет колебаться от +25 до +27, и от +16 до +18 ночью.

В пятницу, 27 июля в Киеве также ожидаются осадки, температура воздуха составит от +27 до +27 градусов днем, и от +16 до +18 градусов ночью. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала карту циклона, который не даст измениться погоде в Украине.

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